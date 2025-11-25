Ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο θετός γιος του Μάνου Χατζιδάκι, θα ακολουθήσει την νομική οδό, αφού στρέφεται ενάντια στην παγκόσμια περιοδεία, η οποία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοδεία, με την 21μελή ορχήστρα Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, καθηγητή σύνθεσης στο Berklee College of Music, που περιλαμβάνει 9 χώρες και 22 πόλεις, με αρκετές συναυλίες στη Βόρειο Αμερική, έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει σε 1,5 μήνα και συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις έγραψε στη σελίδα του Μάνου Χατζιδάκι στο Facebook ότι η εν λόγω περιοδεία δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».«Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους»».