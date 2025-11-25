Ο Γιώργος Χατζιδάκις, ο θετός γιος του Μάνου Χατζιδάκι, θα ακολουθήσει την νομική οδό, αφού στρέφεται ενάντια στην παγκόσμια περιοδεία, η οποία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη.
Πιο συγκεκριμένα, η περιοδεία, με την 21μελή ορχήστρα Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, καθηγητή σύνθεσης στο Berklee College of Music, που περιλαμβάνει 9 χώρες και 22 πόλεις, με αρκετές συναυλίες στη Βόρειο Αμερική, έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει σε 1,5 μήνα και συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου.
Ο Γιώργος Χατζιδάκις έγραψε στη σελίδα του Μάνου Χατζιδάκι στο Facebook ότι η εν λόγω περιοδεία δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σπουδαίου καλλιτέχνη.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:
«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.
Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.
Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.
Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».«Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.
Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους»».
Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής
Η GTP Touring Limited τρέφει απόλυτο σεβασμό για την καλλιτεχνική κληρονομιά του Μάνου Χατζιδάκι.
Η επικείμενη παγκόσμια περιοδεία είναι ένα μουσικό αφιέρωμα σχεδιασμένο να παρουσιάσει τα έργα του ίδιου και του Μίκη Θεοδωράκη με επαγγελματισμό και πολιτισμική ευαισθησία. Η περιοδεία έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί σε εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους αντάξιους της κληρονομιάς των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη (…) Οι βασικοί ερμηνευτές είναι καταξιωμένοι και αναγνωρισμένοι τραγουδιστές: η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης. Στη Βόρεια Αμερική, οι Ελληνες καλλιτέχνες πλαισιώνονται από την Judy Kuhn, υποψήφια για Tony και Grammy και μία από τις θρυλικές πρωταγωνίστριες του Broadway. Τη μουσική διεύθυνση του 19μελούς Hellenic Music Ensemble έχει ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Πάνος Λιαρόπουλος, καθηγητής σύνθεσης στο Berklee College of Music στη Βοστόνη.
Η ποιότητα και το ταλέντο των ερμηνευτών είναι αδιαμφισβήτητα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το Ιδρυμα Χατζιδάκι, δεν είναι άξιοι να ερμηνεύσουν το έργο του. Αυτή είναι μια αυθαίρετη απόφαση, η οποία νομικά είναι αδιάφορη. Το Ιδρυμα Χατζιδάκι δεν έχει δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης δημόσιων εκτελέσεων δημοσιευμένου έργου του Μάνου Χατζιδάκι εκτός Ελλάδας. Η GTP Touring Limited δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να λάβει τη συγκατάθεση του Ιδρύματος για τη νόμιμη δημόσια εκτέλεση των έργων του Μάνου Χατζιδάκι υπό έγκυρες άδειες των αντίστοιχων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (PRO)…».
