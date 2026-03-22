Ο Νίκος Μουρατίδης βρέθηκε, το βράδυ του Σαββάτου 21/3, στην κριτική επιτροπή στο live επεισόδιο του J2US, δίπλα στην Καίτη Γαρμπή, την Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή.

Με αφορμή την εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά και της Σάγια στη σκηνή, ο Νίκος Μουρατίδης αποκάλυψε πρώτη φορά το λόγο που έφυγε από το talent show «Pop Stars».

Ο ίδιος ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του πρώτου μουσικού reality στην Ελλάδα, το οποίο προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega το 2003.

«Λοιπόν Quiz, τι συνδέει την Έλενα Κατραβά που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, την Σάγια και εμένα», είπε ο Νίκος Μουρατίδης, με τον Νίκο Κοκλώνη να του απαντά: «Το Pop Stars. Εγώ θυμάμαι ότι έφυγες τότε πριν τον τελικό».

Τότε, ο Νίκος Μουρατίδης αποκάλυψε: «Δεν έφυγα αγάπη μου, με διώξανε γιατί διαφώνησα με τον τρόπο που φερόντουσαν στα κορίτσια. Στα δύο τελευταία επεισόδια δεν υπάρχω. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που φερόντουσαν στα κορίτσια. Τα έβαζαν μέχρι να πληρώσουν. Ήταν καταχρεωμένες πριν τελειώσει το show».

govastiletto.gr – Νίκος Μουρατίδης: «Καταπέλτης» για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Είναι μεγάλο νούμερο, μια λαϊκιά κιτς γυναίκα»