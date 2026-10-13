Στην αγορά μιας πολυτελούς βίλας στην Εκάλη προχώρησαν ο Νίκος Καρβέλας και η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου.

Το ακίνητο, το οποίο περιλαμβάνει δύο ορόφους, ευρύχωρους υπόγειους χώρους, κήπο και πισίνα, αποκτήθηκε έναντι 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η οριστική μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 27 Απριλίου 2026, με το ζευγάρι να αποκτά από 50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας. Στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας αναγράφονται αναλυτικά οι όροι εξόφλησης καθώς και το γεγονός ότι το ακίνητο είναι ήδη μισθωμένο, ενώ πωλήτρια ήταν η Μαρία Στραβελάκη, συγγενής του εφοπλιστή Παναγιώτη Στραβελάκη.

Η κατοικία βρίσκεται σε οικόπεδο 1.071,97 τετραγωνικών μέτρων, σε μία από τις ακριβότερες περιοχές των βορείων προαστίων. Εκτός από το βασικό κτίριο, διαθέτει ανεξάρτητο βοηθητικό χώρο και εξωτερική πισίνα.

Η βίλα των 521 τ.μ.

Το κτίριο σύμφωνα με το mononews.gr, έχει συνολική επιφάνεια 521,04 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 345,80 τ.μ. αφορούν τους δύο υπέργειους ορόφους, ενώ τα υπόλοιπα 175,24 τ.μ. αντιστοιχούν στο υπόγειο, όπου βρίσκονται χώροι στάθμευσης και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Στο ισόγειο, έκτασης 204,66 τ.μ., διαμορφώνονται η είσοδος, το καθιστικό, η τραπεζαρία, η κουζίνα, ένας βοηθητικός χώρος και WC. Ο πρώτος όροφος καλύπτει 141,14 τ.μ. και περιλαμβάνει τρία δωμάτια, γραφείο, δύο λουτρά και διάδρομο.

Στους εξωτερικούς χώρους βρίσκονται ένα αυτοτελές βοηθητικό κτίσμα (σ.σ. παράσπιτο) 8 τ.μ. και η πισίνα των 61,75 τ.μ., που συμπληρώνει τα χαρακτηριστικά της μεγάλης μονοκατοικίας.

Η λεπτομέρεια με την ενεργή μίσθωση της βίλας

Το ακίνητο μεταβιβάστηκε με ενεργή μίσθωση κατοικίας. Η μισθωτική σχέση είχε αρχίσει την 1η Απριλίου 2021, με την αρχικά συμφωνημένη διάρκειά της να ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026.

Κατά την υπογραφή του συμβολαίου, όμως, η μίσθωση δεν είχε καταγγελθεί και εξακολουθούσε να ισχύει. Οι νέοι ιδιοκτήτες απέκτησαν, συνεπώς, την κατοικία μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη μισθωτική σχέση.

Μήνυση εις βάρος του Νίκου Καρβέλα

Δημοσιευμένο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στη βίλα κατοικούσε επιχειρηματίας με τη σύζυγό του και ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζήτησε την αποχώρησή τους για να αρχίσει η ανακαίνιση.

Ο ενοικιαστής φέρεται να κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στις 5 Μαΐου 2026, καταγγέλλοντας επεισόδιο με απειλές και εξύβριση, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και φθορές.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

Η ανακαίνιση και ο αρχιτέκτονας που θα την αναλάβει

Για τις εργασίες ανακαίνισης της βίλας αναφέρεται ότι επιλέχθηκε ο Γιώργος Παντελούκας, επικεφαλής του γραφείου GJP Design & Construction.

Το γραφείο δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και στην κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, με έργα στην Αθήνα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Νέα Υόρκη, στο Μαϊάμι και στο Λονδίνο. Το αντικείμενό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ και γραφεία.

Στις συνεργασίες του Παντελούκα περιλαμβάνονται έργα με τον επιχειρηματία Γιάννη Μωράκη, καθώς και χώροι όπως τα Hotel Ermou, Dirty Sanchez, Mazu, Cabaret, Cinderella στη Μύκονο, Fantasia, Teatro, Yton, Coyoacan, Zambri και Shamone.

Η υπόθεση αυτή έρχεται στο φως σε μια περίοδο που ο συνθέτης βρίσκεται ήδη στην επικαιρότητα, τόσο λόγω της μεγάλης κόντρας του με την Άννα Βίσση για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του όσο και λόγω του πρόσφατου φορολογικού ελέγχου από την ΑΑΔΕ για ποσό 850.000 ευρώ.

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