Ένας αναπάντεχος χωρισμός έχει γίνει το κεντρικό θέμα συζήτησης στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «GrXpress», ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή ζευγάρια της εγχώριας showbiz αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, με το κλίμα ανάμεσά τους να περιγράφεται ως ιδιαίτερα βαρύ. Πρόκειται για δύο ανθρώπους με τεράστια απήχηση στα social media, που μοιράζονταν συνεχώς με τους followers τους στιγμές από την καθημερινότητα και τις αποδράσεις τους, κάνοντας τους πάντες να πιστεύουν ότι η επισημοποίηση της σχέσης τους ήταν απλώς θέμα χρόνου.

Τι λένε οι πληροφορίες για το ζευγάρι

Όπως υποστήριξαν ο Θοδωρής Ρακιτζής και η Έλενα Σωτηροπούλου η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφεραν, η σχέση έφτασε στο τέλος της όταν η γυναίκα φέρεται να ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της είχε εμπλακεί ερωτικά με άλλη γυναίκα.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν επρόκειτο για μια παροδική γνωριμία αλλά για μια νέα σχέση που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και οδήγησε τον άνδρα στην απόφαση να χωρίσει οριστικά με την μέχρι τότε σύντροφό του. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα πάντα με όσα ειπώθηκαν, αιφνιδίασε τη νεαρή γυναίκα, η οποία πίστευε πως η σχέση τους είχε γερές βάσεις και προοπτική για το μέλλον.

Πλέον, οι δυο τους έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους, με την ίδια να επιλέγει να διαχειριστεί την προσωπική της κατάσταση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, επομένως οι πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

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