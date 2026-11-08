Τη δύσκολη περίοδο που διανύει μετά τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, περιέγραψε η Βούλα Πατουλίδου, μιλώντας με συγκίνηση για την απουσία του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε 42 χρόνια κοινής ζωής.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στον προσωπικό της πόνο, αλλά και στο γεγονός ότι η θλίψη δεν είναι πάντα εμφανής στους ανθρώπους γύρω μας.

Όπως εξήγησε, μπορεί κάποιος να δείχνει δυνατός και χαμογελαστός στην καθημερινότητά του, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την απώλεια.

Η εξομολόγηση για τα 42 χρόνια κοινής πορείας

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στη ζωή της Βούλας Πατουλίδου. Οι δυο τους είχαν διαγράψει μια κοινή πορεία 42 ετών, με την ίδια να τον χαρακτηρίζει συνοδοιπόρο της.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «For You», που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Ολυμπιονίκης μίλησε για όσα βιώνει μετά τον χαμό του, αποκαλύπτοντας πως η διαχείριση της απουσίας του παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

«Οι πληγές είναι εσωτερικές»

Η Βούλα Πατουλίδου στάθηκε, μάλιστα, στα σχόλια που μπορεί να δέχεται κάποιος όταν οι γύρω του θεωρούν ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από μια απώλεια και θα έπρεπε να έχει προχωρήσει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο σύζυγός μου ήταν συνοδοιπόρος 42 χρόνια. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε “καλά, ακόμα τον θυμάσαι;” 1,5 χρόνο μετά. Όταν “ακρωτηριάζεσαι”, δεν ξέρω… Μπορεί οι άλλοι να μην το βλέπουν, γιατί βλέπουν μια περιποιημένη γυναίκα και χαρούμενη, αλλά οι πληγές είναι εσωτερικές και σε κανέναν δεν μπορείς να φορτωθείς, το κουβαλάς μόνη σου».

Με τα λόγια της, η ίδια θέλησε να αναδείξει πως η απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ο πόνος μπορεί να παραμένει βαθύς, ακόμη κι όταν δεν γίνεται αντιληπτός από τους άλλους.

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