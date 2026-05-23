Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο, εξηγώντας πως δεν επρόκειτο για μια κίνηση που σχετίζεται απλώς με την εξωτερική της εικόνα ή τη διάθεσή της, αλλά με βαθύτερα συναισθήματα ανασφάλειας που είχε από μικρή ηλικία.

Όπως ανέφερε, υπήρχαν σημάδια στο πρόσωπό της από παλαιότερη μόλυνση, τα οποία επηρέαζαν την αυτοπεποίθησή της και τη σχέση της με την εικόνα της.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ένιωθε μειονεκτικά και είχε κόμπλεξ για πολλά χρόνια.

Η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε πως καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε και ένα σχόλιο του γιου της, ενώ τόνισε ότι η επέμβαση έγινε με στόχο να διορθώσει κάτι που την ενοχλούσε, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητά της.

«Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, είναι πολύ βασικό να το κάνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

