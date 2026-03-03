Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1 ήταν η Βούλα Πατουλίδου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, η χρυσή Ολυμπιονίκης ρωτήθηκε από τη Μαρία Ηλιάκη για την απώλεια του συζύγου της, πρωταθλητή της άρσης βαρών, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

«Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τους… Αυτό το «Πρώτο Φθινόπωρο» τα ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να τα ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω βέβαια μαζί… Αλλά ρε παιδάκι μου αυτές οι γενιές!» ανέφερε η Βούλα Πατουλίδου.

«Είναι στρατηγός η μητέρα μου. Γιατί κάποια στιγμή λέει “ξέρεις πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις”. Είναι 82 χρονών και οδηγεί ακόμα! Μου λέει ότι πρέπει να κρατηθείς και έχεις και έχεις στη ζωή. Και λέω κοίταξε, ένας άλλος τρόπος να συνεχίσεις, έχοντας πολύ καλές μνήμες, αναμνήσεις ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι έτσι. Έφυγε και η Ρόξυ. Και το σκυλάκι μας τώρα που το δείξατε. Λέω καμιά φορά αυτοί οι φίλοι μας τα τετράποδα ξέρουν πριν από εσένα τι θα συμβεί. Γιατί έφυγε δύο εβδομάδες πριν, 2,5 χρονών».

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο μετά από γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Το ζευγάρι ήταν μαζί για 42 χρόνια και απέκτησαν έναν γιο.

govastiletto.gr -Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση 17 ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της