Τη δική της άποψη για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από την επικείμενη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε η Βούλα Πατουλίδου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η Βούλα Πατουλίδου υπερασπίστηκε την επιλογή του τραγουδιστή να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη συναυλία, τονίζοντας πως στόχος του είναι να τιμήσει την πόλη όπου γεννήθηκε.

«Εγώ αγαπώ τον Αντώνη Ρέμο, γιατί γυρίζει πάλι στον τόπο που γεννήθηκε για να τον τιμήσει. Προφανώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν μπορεί να είναι σκηνικό. Είναι ένα σύμβολο», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν σημαντικό καλλιτέχνη που έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού και υποστήριξε πως η συναυλία μπορεί να προβάλει τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και την Ελλάδα.

«Ο Αντώνης Ρέμος χρησιμοποιεί όλη του τη φήμη, όλη την αγάπη που του έχει ο κόσμος για να βγάλει προς τα έξω την εξωστρέφεια μιας Θεσσαλονίκης από το καλύτερό της σημείο. Γιατί να πάει στην Αριστοτέλους; Ξαφνικά αναδεικνύεται κάτι και μας ενοχλεί…», είπε χαρακτηριστικά.

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