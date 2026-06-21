Τις πρώτες στιγμές χαλάρωσης μετά από μια απαιτητική χρονιά απολαμβάνουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, οι οποίοι ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μακριά από την καθημερινότητα.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια είναι αχώριστο, έχει πλέον χτίσει τη ζωή του στην Πορτογαλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του διεθνούς ποδοσφαιριστή με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους φαίνεται πως επέλεξαν έναν εξωτικό προορισμό για να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Χωρίς να αποκαλύπτουν το ακριβές σημείο των διακοπών τους, μοιράστηκαν φωτογραφίες γεμάτες καλοκαιρινή διάθεση, εντυπωσιακά τοπία και χαλαρές στιγμές.

Οι αναρτήσεις τους δεν άργησαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς τους φίλους να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι δείχνουν, απολαμβάνοντας το φετινό καλοκαίρι μαζί.

Govastiletto.gr – Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Στα paddock της Formula 1 στη Βαρκελώνη