Στο πλατό του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου η Φαίη Σκορδά, σε μια συνέντευξη καρδιάς απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της μακράς συζήτησης, λύγισε συναισθηματικά όταν η κουβέντα πήγε στον πολυαγαπημένο της πατέρα, Δημήτρη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

«H πιο δύσκολη στιγμή μου, δεν είναι μία, είναι σε ό,τι αφορά σε προσωπικές απώλειες. Όχι σε απώλειες επαγγελματικές, στην καριέρα δηλαδή δεν είναι γιατί πραγματικά κρατάω καλές σχέσεις. Για τον πατέρα μου, που έφυγε, δεν το συζητώ… ήταν και η πρώτη φορά που έλειψα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 23 χρόνια, μια εβδομάδα δεν πήγα στην εκπομπή, πέντε μέρες. Δεν είχε ξανασυμβεί», εξομολογήθηκε η Φαίη Σκορδά.

«Μετά, οι επόμενοι μήνες είναι σαν να μην συνέβησαν ποτέ. Δεν θυμάμαι. Απλά πήγαινα στη δουλειά. Δεν θυμάμαι. Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, με τις υποχρεώσεις τις επαγγελματικές, στο σπίτι, στα παιδιά αλλά είναι κενό. Πραγματικά, δεν θυμάμαι», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

«Ο πατέρας μου στήριζε τις επιλογές μου πάντα και ήταν δίπλα μου σε όλα, όπως και η μαμά μου. Αχ, τώρα είναι δύσκολο να μιλάω για τα παιδικά μου χρόνια», πρόσθεσε βουρκωμένη η Φαίη Σκορδά.

Θυμίζουμε ότι ο πατέρας της Φαίης Σκορδά, Δημήτρης πέθανε στις 29 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 72 ετών.

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