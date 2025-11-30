Η Σίσσυ Χρηστίδου βγήκε, το πρωί της Κυριακής 30/11, στον αέρα της εκπομπής της του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, και μοιράστηκε μια ιστορία από ένα σκηνικό που έζησε το Σάββατο 29/11, όσο βρισκόταν μαζί με το γιο της και την ανιψιά της.

Ένας κύριος μεγάλος σε ηλικία την πλησίασε όταν τους είδε να χορεύουν και να τραγουδούν μέσα στο αυτοκίνητό της και της είπε τα πιο όμορφα λόγια που την έκαναν να συγκινηθεί όχι μόνο εκείνη τη στιγμή αλλά και όσο τα μετέφερε στους συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά και βούρκωσε: «Εχθές πήγαμε για ψώνια… Τι σκεφτόμουν κι εγώ; Black Friday, Σάββατο… Όμως θα σας πω μια πολύ συγκινητική στιγμή που έζησα. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο με το γιο μου το μικρό και την ανιψιά μου και έχουμε πάρα πολύ δυνατά τη μουσική – το κάνουμε συνέχεια εμείς αυτό – και χορεύουμε γιατί είσαι σημειωτόν και περιμένεις. Χορεύουμε, τραγουδάμε, έχουμε μπει μέσα στο πάρκινγκ, με τον ίδιο ρυθμό εμείς. Χαμός στο αμάξι. Όσοι μας είδατε, χίλια συγγνώμη… Τέλος πάντων, κλείνουμε το αμάξι και πάμε να ανέβουμε στο εμπορικό.

Τότε έρχεται ένας κύριος ηλικιωμένος και μου λέει “Κορίτσι μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινεί όταν συναντώ την ευτυχία, κάθε φορά”. Σας το λέω και συγκινούμαι! Τότε κατάλαβα ότι αυτές είναι οι στιγμές. Τι είναι δηλαδή; Το ότι είμαστε μέσα στο αμάξι και χορεύαμε και τραγουδούσαμε… Πόσο σπουδαίο είναι! Κοίτα τώρα πρωί πρωί… Εγώ ανατρίχιασα όταν μου το είπε! Έκανε κάτι σπουδαίο γιατί θύμισε σε εμένα πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Γιατί αυτές οι στιγμές περνάνε και τις θεωρούμε δεδομένες…».

Με τη σειρά του, ο Νίκος Συρίγος επισήμανε: «Η ευτυχία της στιγμής αυτή είναι. Να είσαι με τα παιδιά σου, με τα ανίψια σου, τον άνθρωπό σου μέσα στο αυτοκίνητο και να χορεύετε!».

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου σε Γιώργο Λιάγκα: «Δεν μπορεί να είσαι το θύμα σε όλα αυτά τα μέτωπα»