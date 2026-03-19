Τα Όσκαρ 2026 κατέγραψαν πτώση στην τηλεθέαση, συγκεντρώνοντας 17,86 εκατομμύρια θεατές, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2022.

Η μετάδοση από τα ABC και Hulu σημείωσε μείωση περίπου 9% σε σχέση με πέρσι.

Στην κατηγορία 18-49, το ποσοστό έπεσε ακόμη περισσότερο, ενώ συνολικά η τελετή επηρεάστηκε και από έντονο ανταγωνισμό, όπως ο ημιτελικός του World Baseball Classic. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε η πιο δημοφιλής ψυχαγωγική prime-time μετάδοση της σεζόν.

Αντίθετα, στα social media καταγράφηκε «έκρηξη» ενδιαφέροντος, με αύξηση 42% και πάνω από 181 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις.

Στα βραβεία ξεχώρισαν οι ταινίες One Battle After Another και Sinners, ενώ τη βραδιά παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κόναν Ο’Μπράιεν.

March 17, 2026

