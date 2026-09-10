Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, τα social media γέμισαν με φωτογραφίες, τραγούδια και προσωπικές αναμνήσεις από ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή απλώς τον εκτίμησαν μέσα από την πολυετή παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν αιφνίδιος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση μοιάζει ακόμη πιο δύσκολο να γίνει πιστευτή, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμενε καλλιτεχνικά ενεργός και έκανε σχέδια για το επόμενο διάστημα. Ετοιμαζόταν για μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να γιορτάσει με το κοινό του 33 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκονται η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Φοίβος, ο Χρήστος Μάστορας, η Πέγκυ Ζήνα, ο Χρήστος Δάντης και πολλοί ακόμη.

Οι συγκινητικές αναρτήσεις των καλλιτεχνών για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Χρήστος Μάστορας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

Χρήστος Δάντης

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Πάνος Κιάμος

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Kiamos (@panoskiamos_official)

Ηλίας Βρεττός

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

Γιώργος Παπαδόπουλος

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Πέγκυ Ζήνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Zina (@peggyzina_official)

Φοίβος

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Νίκος Αλιάγας

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Γιώργος Καπουτζίδης

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Γρηγόρης Αρναούτογλου

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Κατερίνα Καινούργιου

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Γιώργος Λιάγκας

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Φαίη Σκορδά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fay Skorda (@fayskorda)

Ναταλία Γερμανού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Germanou (@natalia_germanou)

Φοίβος Δεληβοριάς

Αντώνης Ρέμος

Άννα Βίσση

Ελένη Φουρέιρα

Κωνσταντίνος Αργυρός

Γιάννης Αϊβάζης

Καλομοίρα



Αγγελική Ηλιάδη

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Κώστας Μαρτάκης

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Άντζελα Γκερέκου

Μαριάντα Πιερίδη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια του Πειραιά, ενώ η οικογένειά του είχε καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης. Από πολύ μικρός κατάλαβε ότι η μουσική ήταν ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει και ήδη από την εφηβεία του άρχισε να κάνει τις πρώτες επαγγελματικές εμφανίσεις του.

Το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, άνθρωποι της τότε Polygram τον ξεχώρισαν, και έναν χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του, «Μεσάνυχτα και κάτι». Ακολούθησε το «Με τα μάτια να το λες» και σταδιακά ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της γενιάς του.

Τραγούδια όπως τα «Παιδί της νύχτας», «Μου λείπεις», «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», «Σάββατο» και «Gucci φόρεμα» συνδέθηκαν με διαφορετικές περιόδους της πορείας του, την ώρα που ο ίδιος δεν σταμάτησε να πειραματίζεται με τον ήχο αλλά και με την εικόνα του.

Στα 54 του χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του μια πορεία γεμάτη σπουδαία τραγούδια, συνεργασίες και εμφανίσεις που σημάδεψαν τη νυχτερινή Αθήνα.

Καλό Ταξίδι!

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το τελευταίο πάρτι γενεθλίων έξι μήνες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του