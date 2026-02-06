Στο νυχτερινό κέντρο NOX βρέθηκαν πρόσφατα ο Ιωάννης Μελισσανίδης και η Πηγή Δεβετζή, επιλέγοντας να απολαύσουν από κοντά το πρόγραμμα όπου φέτος πρωταγωνιστούν ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου.

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες Ολυμπιονίκες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό μας φακό, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με την παρουσία τους, όσο και με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Η Πηγή Δεβετζή ξεχώρισε με το κομψό και προσεγμένο outfit της, ενώ ο Ιωάννης Μελισσανίδης εμφανίστηκε εξίσου καλαίσθητος, επιλέγοντας μια διαχρονική και elegant εμφάνιση.

Οι δυο τους διατηρούν εδώ και χρόνια μια στενή φιλική σχέση, έχοντας συνεργαστεί επανειλημμένα σε κοινωνικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Από συμμετοχές σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης έως κοινές παρουσίες σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα, Μελισσανίδης και Δεβετζή συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά.

Η κοινή τους έξοδος στο NOX αποτέλεσε ακόμη μία χαλαρή, αλλά λαμπερή εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή τους φιλία και εκτός αγωνιστικών χώρων.

