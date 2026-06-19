Βρισηίδα Ανδριώτου: Αυτός είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας που της έχει κλέψει την καρδιά!

Η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης, 7 μήνες περίπου από το χωρισμό της με τον Σπύρο Μαρτίκα. Η γοητευτική influencer, και πρώην παίκτρια του Survivor, μοιράζεται ένα δυνατό πάθος με το νέο της σύντροφο, με τον οποίο προχωρά με σταθερά βήματα, με τα πράγματα να οδεύουν σε πιο σοβαρά μονοπάτια.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε αποκαλύψει, πριν από λίγους μήνες, σε δηλώσεις της σχετικά με την προσωπική της ζωή: «Είμαι σε σχέση, απλά δεν το λέω παραέξω. Προσωπική ζωή δεν δείχνω, θέλω να το κρατάω για εμένα. Με τον Σπύρο έγινε (σ.σ να το προβάλλουν) γιατί του άρεσε, είχαμε μαζί και δουλειές και ήμασταν και οι δύο γνωστοί με το Survivor».

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Βρισηίδας Ανδριώτου

Ο λόγος για τον 38χρονο επιχειρηματία Νίκο Δημογέροντα, ο οποίος έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις δίπλα σε γνωστά και επώνυμα πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ και του καλλιτεχνικού χώρου, ενώ ο ίδιος διατηρεί χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Νίκος Δημογέροντας δραστηριοποιείται επαγγελματικά εδώ και περίπου δύο δεκαετίες στο χώρο της εστίασης. Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιοκτήτης των Koala coffee στον Άγιο Δημήτριο και την Αργυρούπολη. Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων που δεν επιδιώκει την προβολή. Μάλιστα, η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει δημοσιεύσει ουκ ολίγες φορές φωτογραφίες από τις επισκέψεις της στα μαγαζιά που διατηρεί, δείχνοντας τη στήριξή της στον αγαπημένο της.

H σχέση του ζευγαριού έχει εξελιχθεί με σταθερά βήματα, ενώ πλέον έχει προχωρήσει σε συγκατοίκηση, με το περιβάλλον τους να κάνει λόγο για μια σοβαρή σχέση που δεν αποκλείεται να επισημοποιηθεί στο μέλλον.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε πει σε άλλες δηλώσεις της: «Κάθε μέρα που τον γνώριζα είχε ένα τικ το οποίο είχα στο κεφάλι μου για έναν ιδανικό σύντροφο. Είχε όλα τα τικ, δεν είχε κανένα red flag. Και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι περισσότερο».

govastiletto.gr – Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είμαι πολύ ερωτευμένη και ήρεμη» – Αποκαλύπτει πρώτη φορά για τη νέα της σχέση