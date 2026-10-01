Για την οικονομική απάτη που υπέστη, χάνοντας όλες τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στη Δάφνη Καραβοκύρη. Η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια του Survivor περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε όταν η εμπιστοσύνη που έδειξε της κόστισε τους κόπους της, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε περίοδος που είχε μείνει με μόλις 25 ευρώ στην τσέπη.

H ίδια χαρακτήρισε όλο το συμβάν «ατυχές», ενώ απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον άνθρωπο που έχασε τα χρήματά της. Μάλιστα, η οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε την οδήγησε να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά, αναλαμβάνοντας ακόμη και την υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο.

Τι δήλωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου για την απάτη

«Έχω βρεθεί να κυνηγάω τα λεφτά μου, αλλά όχι από συνεργασίες, από ένα ατυχές συμβάν που τα είχα εμπιστευτεί σε έναν άνθρωπο και έτσι τα έχασα. Ελπίζω να τα πάρω και θα το προσπαθήσω. Είναι πολλά λεφτά, βασικά οι οικονομίες της ζωής μου, είχα φτάσει σε σημείο να έχω 25 ευρώ στην τσέπη μου και άρχισα να δουλεύω υποδοχή στον Φέρρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου τόνισε πως δεν φοβάται τη δουλειά και πως έχει μάθει να στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις.

Παράλληλα, περιέγραψε την έντονη ψυχολογική πίεση που, όπως είπε, της προκάλεσε η συγκεκριμένη κατάσταση, σε σημείο να επηρεάσει ακόμη και τον ύπνο και την καθημερινότητά της. «Δεν φοβάμαι τη δουλειά, τα έχω βγάλει όλα πέρα μόνη μου, αλλά προτιμώ να μου χρωστάνε, παρά να χρωστάω. Δεν μπορώ να κοιμάμαι, απορώ πώς κοιμούνται αυτοί που χρωστάνε και πάνε διακοπές. Έχω φτάσει σε σημείο να με πιέζει κάποιος, να μου τρώει την ενέργεια και την ψυχή, αυτός με έχει κάνει να φτάσω σε κρίσεις πανικού, εξαιτίας του έχασα αυτά που έχασα. Μπλόκαρα αυτόν τον άνθρωπο και ξεκίνησα να δουλεύω για να βγάλω λεφτά», είπε χαρακτηριστικά η influencer.

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