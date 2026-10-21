Μια νέα δεκαετία ξεκίνησε για τη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράστηκε με τους followers της μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή.

Η πρώην παίκτρια του Survivor υποδέχτηκε τη νέα ηλικία με χαμόγελο, ενώ μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram αναφέρθηκε σε όσα έχει καταφέρει και στην ευτυχία που νιώθει σήμερα.

Η φωτογραφία από την παιδική της ηλικία και το μήνυμα για τα 30

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι των γενεθλίων της, ποζάροντας με την τούρτα που είχε τον αριθμό 30.

Ωστόσο, ανάμεσα στα στιγμιότυπα της βραδιάς, ξεχώρισε μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα για το κοριτσάκι που ήταν κάποτε και τη γυναίκα που έχει γίνει σήμερα.

Όπως εξομολογήθηκε, αισθάνεται πως, παρά το πέρασμα των χρόνων, παραμένει ο ίδιος άνθρωπος, με τη διαφορά να βρίσκεται στην ηλικία και στις εμπειρίες που έχει αποκτήσει.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η σημερινή πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε όσα ονειρευόταν για τον εαυτό της όταν φανταζόταν πώς θα ήταν η ζωή της στα 30.

«Αυτό εδώ το κοριτσάκι , είναι ακριβώς το ΙΔΙΟ κοριτσάκι και στις επόμενες φωτό , το μόνο που άλλαξε είναι η ηλικία !

Happy 30 🤍

Έφτασα και εγώ στα πρώτα ΑΝΤΑ 🥹

30 χρονών λοιπον και νιώθω πιο γεμάτη, ολοκληρωμένη, ευτυχισμένη και ήρεμη από ποτέ ..

Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου αυτήν την στιγμή βρίσκομαι εκεί που ήθελα να είμαι πάντα στα 30 μου 😍

Δεν θα πω πιο πολλά.. 🤍

Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν στα γενέθλια μου και όσοι πραγματικά είναι στην ζωή μου.

Νιώθω πολύ τυχερή που έχω όλους όσους έχω αυτήν την στιγμή στην ζωή μου.

Ανθρώπους αληθινούς με καθαρή ψυχή και γαλήνη που με βοηθήσουν να αναπτυχτώ και είναι εδώ δίπλα μου αληθινά 😍», έγραψε στην ανάρτησή της.

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