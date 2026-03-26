Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα της σχέση, μετά τον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα.

Μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευτυχισμένη και ισορροπημένη, δηλώνοντας: «Πήρα ένα διάλειμμα, ήθελα χρόνο με τον εαυτό μου, και τώρα είμαι μια χαρά. Κάνω πολλά πράγματα, οπότε δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση, συμμαζεύω το σπίτι και μαγειρεύω».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε σχέση, διατηρώντας χαμηλούς τόνους: «Έχω μια σχέση, είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη. Επιτέλους είμαι πολύ ήρεμη στη ζωή μου και δεν το έχω διαφημίσει στα social, γιατί την προσωπική μου ζωή θέλω να την κρατάω για μένα. Πάντα έτσι ήμουν με τις σχέσεις μου, ασχέτως με το τελευταίο κομμάτι της ζωής μου που βγήκε προς τα έξω, λόγω του reality».

Αναφέρθηκε επίσης, στις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχθεί: «Μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις στο παρελθόν για πάνελ σε εκπομπές. Δεν μου άρεσε, θα ήθελα να έχω σπουδάσει δημοσιογραφία για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Είμαι παραπάνω αυθόρμητη απ’ όσο θα ‘πρεπε και δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο λάθος και να με κρίνουν».

Τέλος, μίλησε για την τηλεοπτική επικαιρότητα και εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή του My Style Rocks με παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Χαίρομαι που θα ξεκινήσει το My Style Rocks και μου αρέσει για παρουσιάστρια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Θεωρώ ότι η μόδα λείπει από την Ελλάδα και θέλω να ξαναζωντανέψει».

