Μπορεί ο Σεπτέμβριος να έχει κάνει την εμφάνισή του, όμως η Βρισηίδα Ανδριώτου φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες της με μπικίνι και μέσα από τη λεζάντα της αποκάλυψε πόσο της έχουν ήδη λείψει οι καλοκαιρινές ημέρες.

Η ίδια δεν έκρυψε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στη θάλασσα, τη ζέστη και τις ατελείωτες ώρες στην παραλία, περιγράφοντας ουσιαστικά το καλοκαίρι ως την αγαπημένη της εποχή.

«Μπορεί να μπήκε Σεπτέμβρης αλλά εμένα μου έλειψε ήδη το καλοκαίρι. Είμαι γεννημένη για θάλασσα, ζέστη και ατελείωτη ώρα με το μαγιό στην παραλία! Στην προηγούμενη θα ήμουν σίγουρα ζώο στη θάλασσα… Ποιο ζωάκι πιστεύετε που θα ήμουν;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Με τις καλοκαιρινές της στιγμές να παραμένουν ακόμη ζωντανές μέσα από τις φωτογραφίες της, η Βρισηίδα Ανδριώτου φαίνεται πως κρατά λίγο ακόμη το καλοκαιρινό mood, παρά την αλλαγή της εποχής.

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