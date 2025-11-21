Συνεχώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις, στο οποίο φέρονται να έπεσαν θύματα ο γνωστός επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας και η τότε σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου. Η πρώην παίκτρια του Survivor περιέγραψε τα όσα βίωσε στην εκπομπή Live News, το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου.

«Το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€. Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη τη στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Όπως είπε η ίδια, μπλέχτηκε για πρώτη φορά σε αυτή την ιστορία, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν συνόδεψε τον Σπύρο Μαρτίκα στο καζίνο Λουτρακίου.

«Στην σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν», πρόσθεσε η ίδια.

«Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000€ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000€, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στην σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο υπαρχηγός, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιο του 500.000€, να τα επενδύσει… Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 €. Ο Σπύρος μου είπε ότι ο υπαρχηγός έφυγε με 550.000 € και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά όπως λέει ο φαρμακοποιός, ήταν εκείνα που οργάνωσαν και τη ληστεία σε βάρος του. Το ίδιο βράδυ σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη».

Ύστερα από λίγες ώρες, η Βρισηίδα Ανδριώτου επικοινώνησε με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

«Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον υπαρχηγό, μέσα σε πανικό, να του ουρλιάζω σε απόγνωση για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση».

«Αφού συνειδητοποίησε ο υπαρχηγός το κακό που έχει συμβεί, σε τρεις μέρες με παίρνει τηλέφωνο να μου επιστρέψει 10.000 € τάχα μου ποσό βοήθειας από εκείνον προς εμάς, κυρίως προς εμένα, επιστρέφοντας μου από τα 50.000 € που μόλις είχα χάσει. Η μεγάλη του ανησυχία που πάντα μας ανέφερε ήταν να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα. Έλεγε ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε, ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς. Ψέματα και μόνο ψέματα».

Πλέον, η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας παρακολουθούν τις εξελίξεις και ευελπιστούν πως θα βρεθεί τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

«Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό με την ελπίδα, έτσι όπως ο ίδιος με υποχρεώνει και με εκβιάζει να κάνω, να πηγαίνω να του κάνω κάποια διαφημιστικά stories για τα καταστήματα που διατηρεί. Είναι απορίας άξιο πώς μετά από όλο αυτό το περιστατικό και μετά τη ληστεία, το ολοκαίνουργιο κατάστημα στον Κορυδαλλό, του οποίου είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής, άνοιξε μέσα σε 20 μέρες», κατέληξε η γνωστή influencer.

