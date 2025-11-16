Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Τεράστιος ντόρος έχει δημιουργηθεί με την υπόθεση απάτης που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Σπύρος Μαρτίκας, καταγγέλλοντας δημόσια γνωστό επιχειρηματία για τα ποσά που υπέκλεψε από τον ίδιο, και όχι μόνο, υποσχόμενος επενδύσεις.

Ο φαρμακοποιός έχει αναφέρει στις δηλώσεις του ότι υπάρχουν και άλλα θύματα που ανήκουν και στη showbiz, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος το βράδυ που έφυγε από τη ζωή μόλις είχε χάσει 250.000 ευρώ εξαιτίας του επιχειρηματία και της οργάνωσής του.

Στην εκπομπή του Open, Ραντεβού το ΣΚ, το πρωί της Κυριακής 16/11, αποκαλύφθηκε ότι η πρώην σύντροφος του Σπύρου Μαρτίκα, Βρισηίδα Ανδριώτου, είναι ένα από τα θύματα. Επίσης, αποκαλύφθηκε ο λόγος που ο φαρμακοποιός μπήκε στο στόχαστρο της οργάνωσης.

Η Άρια Καλύβα είπε χαρακτηριστικά: «Θύμα της χρυσής συμμορίας των αετονύχηδων, εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα, έπεσε και η πρώην σύντροφός του και Influencer, Βρισηίδα Ανδριώτου. Ενώ έχουν φάει οι απατεώνες 610.000 ευρώ, τις 40.000 ευρώ εξ’ αυτών τις πήραν από την τσέπη της Βρισηίδας Ανδριώτου. Πρέπει να σας πω ότι η 29χρονη, όπως αναφέρεται στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί, έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος των δραστών για τη ζημία που υπέστη. Της έφαγαν αρχικά 50.000 ευρώ, κατάφερε να πάρει πίσω τις 10.000 και υπολείπονται άλλες 40.000 ευρώ. Αναφέρεται ως θύμα μαζί με τον Σπύρο Μαρτίκα μέσα στην δικογραφία», εξηγώντας ότι αυτό συνέβη την περίοδο που η ίδια ήταν σε σχέση με τον Σπύρο Μαρτίκα.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ποσά, επειδή σε πολλούς προκαλούν ενδιαφέρον για το πώς βρέθηκαν στα χέρια του πρώην ζευγαριού, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, είναι νόμιμα.

«Η influencer κατέθεσε στις 14/7/25 και υπάρχει και μια μηνυτήρια αναφορά και συμπληρωματική έκθεση στις 29/9/25», συμπλήρωσε και αναρωτήθηκε: «Τι έχει περισσότερο ενδιαφέρον, όμως;», κάνοντας λόγο για την αιτία που «τα έβαλαν» με τον Σπύρο Μαρτίκα.

«Στοχοποιήθηκε για ένα σχόλιο που έκανε σε μια κυρία, μειωτικό για την ηλικία του υπαρχηγού της οργάνωσης, στο οποίο αναφέρει “Τι τον θέλεις αυτό το γέρο που είναι 60 ετών;”», τόνισε.

govastiletto.gr – Βρισηίδα Ανδριώτου: Σοκάρει η καταγγελία της! «Κλέφτες, σας σιχαίνομαι»