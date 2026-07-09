Η Βρισηίδα Ανδριώτου επισκέφτηκε την Λίμνη Βουλιαγμένης για να κάνει τις βουτιές της, ενώ θέλησε να ανεβάσει μερικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor φόρεσε ένα καφέ μπικίνι και πόζαρε μέσα, αλλά και έξω από το νερό.

Μάλιστα, έσπευσε να μοιραστεί μια σειρά από στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακολούθους της.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βρισηίδα Ανδριώτου (@vrisiida_andrio)

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