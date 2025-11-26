Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε στο γραφείο του ανακριτή Κορίνθου για να καταθέσει σχετικά με τη μεγάλη απάτη από ψευτοεπενδυτές στο Καζίνο Λουτρακίου.

Η κατάθεσή της είναι κρίσιμη για την υπόθεση, καθώς είχε αρχικά δώσει 50.000 ευρώ στον αρχηγό του κυκλώματος και της επιστράφηκαν μόνο 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά 40.000 ευρώ.

Η ηθοποιός και μοντέλο κατέφτασε μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, με το ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα στο STAR, η παρουσία τους μαζί έξω από το γραφείο του ανακριτή επιβεβαιώνει τα όσα έχει δηλώσει ο Μαρτίκας για το εγκληματικό κύκλωμα.

Σε δηλώσεις στις κάμερες, η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε: «Έχετε να μας δείτε μαζί μια εβδομάδα. Τώρα θα δώσω κατάθεση, έχω αργήσει. Και καλά θα κάνει που ο Σπύρος Μαρτίκας το κυνηγάει μέχρι τέλος. Έχω την συνείδησή μου καθαρή και ήρθα να καταθέσω».

Ο Σπύρος Μαρτίκας, από την πλευρά του, τόνισε: «Δεν έχασε τίποτα, θα το αποκαταστήσω εγώ», δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να επιστρέψει ο ίδιος τα χρήματα στην πρώην σύντροφό του.