Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η υπόθεση απάτης με θύματα γνωστά πρόσωπα, που φέρεται να είχε ως επικεφαλής έναν επιχειρηματία – ιδιοκτήτη κέντρων spa – συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη για κακουργηματική απάτη ύψους 1 εκατ. ευρώ, ενώ ανάμεσα στα θύματα φέρονται να είναι ο Σπύρος Μαρτίκας και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου, με ποσά που φέρονται να φτάνουν τις 40.000 ευρώ για εκείνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ήδη καταγγείλει ότι υπέστη ζημία άνω των 500.000 ευρώ, ενώ στο στόχαστρο του κυκλώματος βρέθηκε και ο Παντελής Παντελίδης, από τον οποίο φέρεται να αποσπάστηκαν 250.000 ευρώ τη νύχτα πριν το θάνατό του.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ξεκαθάρισε την εμπλοκή της: «Η συμμετοχή μου στην υπόθεση περιορίζεται αποκλειστικά στην ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ, ως μάρτυρας. Είχα αντίληψη ενός περιστατικού που συνέβη σε καζίνο σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα και με την κατάθεσή μου επιβεβαίωσα τις αναφορές του. Δεν έχω υποβάλει καμία μήνυση και ο ρόλος μου είναι καθαρά μάρτυρας».

Με αυτή τη δήλωση, η Ανδριώτου θέλησε να διαψεύσει ανακριβείς πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες και να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ενεργή εμπλοκή στην υπόθεση, πέρα από την παροχή μαρτυρίας.