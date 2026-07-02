Με μια δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram, η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα, σχετικά με την οικονομική βοήθεια που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, της παρείχε.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε δηλώσει πως πριν από λίγες ημέρες της έστειλε το ποσό των 1.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι ήθελε να τη στηρίξει, ενώ ανέφερε πως μοναδική του επιθυμία ήταν να μπορεί να βλέπει τη σκυλίτσα που είχαν αποκτήσει μαζί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Βρισηίδας Ανδριώτου, η οποία ξεκαθάρισε πως ουδέποτε ζήτησε οικονομική ενίσχυση από κανέναν, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις γύρω από το πρόσωπό της.

«Για να τελειώνουν τα παραμύθια και οι ψευδείς εντυπώσεις, η αξιοπρέπειά μου και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται ούτε χαρίζονται. Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά κάποιος, κάθε μήνα. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται. Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον, αλλά η δική μου απάντηση δεν θα δοθεί σε lifestyle εκπομπές για να γίνει τηλεοπτικό σόου, αλλά εκεί που πρέπει, στη Δικαιοσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως υπέστησαν μεγάλη οικονομική ζημία, ύψους περίπου 720.000 ευρώ, από υπόθεση που αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει κατά καιρούς, συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις της υπόθεσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να ανακτήσουν τα χρήματα που έχασαν, ενώ επιδιώκουν να ενθαρρύνουν και άλλα πιθανά θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελίες.

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