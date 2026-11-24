Στιγμές έντονης ανησυχίας επικράτησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυτελή έπαυλη του Will Smith και της Jada Pinkett. Το περιστατικό έγινε γρήγορα γνωστό διεθνώς, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους θαυμαστές του ζευγαριού όσο και στους κατοίκους της αποκλειστικής αυτής περιοχής, όπου διαμένουν κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας showbiz.

Το ακίνητο, η αξία του οποίου υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό των 42 εκατομμυρίων δολαρίων, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός περιστατικού που θα μπορούσε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα γνωστά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης TMZ και Page Six, ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και συγκεκριμένα γύρω στις 12:04 τοπική ώρα. Τότε ήταν που οι αρμόδιες Αρχές δέχτηκαν επείγουσα κλήση για φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αποθηκευτικό χώρο μέσα στην έκταση της κατοικίας. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η ήσυχη γειτονιά του Καλαμπάσας γέμισε με σειρήνες, καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, συνοδευόμενες από αστυνομικούς του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει και να περιορίσουν τον κίνδυνο.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors’ $42 million estate. 🎥: Backgrid https://t.co/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

Η μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβέστες έδωσαν άμεση μάχη με τις φλόγες και, ευτυχώς, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Παρά την αίσια έκβαση της επιχείρησης κατάσβεσης, το ερώτημα που απασχολεί όλους από την πρώτη στιγμή είναι το πού βρίσκονταν ο Will Smith και η σύζυγός του την ώρα που ξέσπασε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί επίσημα αν το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στην κατοικία εκείνο το βράδυ ή αν απουσίαζε, γεγονός που κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση από την πλευρά τους.

Τα ακριβή αίτια από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά στην αποθήκη παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα άγνωστα και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από κάποιο βραχυκύκλωμα μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκάλεσε την ανάφλεξη.

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