Will Smith: Μουσικός καταγγέλλει τον ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση και όχι μόνο

Σοβαρές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φέρνουν στο επίκεντρο τον Will Smith, μετά την κατάθεση μήνυσης από το βιολιστή Brian King Joseph. Ο μουσικός στρέφεται νομικά κατά του ηθοποιού και ράπερ, καθώς και κατά της εταιρείας διαχείρισής του, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και πράξεις αντιποίνων.

Η μήνυση κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στο Los Angeles, και αφορά γεγονότα που, σύμφωνα με τον ενάγοντα, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας Based on a True Story το 2025. Ο Brian King Joseph υποστηρίζει ότι η συνεργασία του με τον Will Smith ξεκίνησε με επαγγελματικές προοπτικές, αλλά εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που του προκάλεσε έντονη ψυχολογική αναστάτωση.

Will Smith sued for sexual harassment, accused of ‘deliberately grooming’ tour violinist https://t.co/Qc8Le1NuZY pic.twitter.com/99iRHbFSoa — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Στο δικόγραφο περιγράφεται περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε ξενοδοχείο στο Las Vegas, όταν ο βιολιστής εντόπισε στο δωμάτιό του αντικείμενα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης. Ο ίδιος δηλώνει ότι αυτό το γεγονός τον έκανε να φοβηθεί για την ασφάλειά του και να θεωρήσει πιθανή μια απόπειρα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, όταν ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου και μέλη της ομάδας της περιοδείας, η αντιμετώπιση που έλαβε ήταν απαξιωτική. Ο Brian King Joseph καταγγέλλει ότι εξευτελίστηκε από συνεργάτη της παραγωγής και λίγο αργότερα του ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή του από την περιοδεία, με άλλο μουσικό να αναλαμβάνει τη θέση του. Υποστηρίζει ότι αυτή η απόλυση του προκάλεσε σοβαρή οικονομική ζημιά, επαγγελματική δυσφήμιση και έντονη συναισθηματική επιβάρυνση.

Από την πλευρά του Will Smith, οι κατηγορίες διαψεύδονται κατηγορηματικά. Μέσω δήλωσης που κοινοποιήθηκε στο περιοδικό People, ο δικηγόρος του ηθοποιού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και αβάσιμους, τονίζοντας ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να αποδειχθεί η αλήθεια.

Ο Brian King Joseph είναι γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο America’s Got Talent, όπου είχε φτάσει στις πρώτες θέσεις, ενώ στα τέλη του 2024 είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο από την έναρξη της συνεργασίας του με τον Will Smith στην περιοδεία.

Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης και αναμένεται να απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, αφού αγγίζει ζητήματα κατάχρησης εξουσίας, εργασιακών δικαιωμάτων και ορίων συμπεριφοράς στο χώρο της διεθνούς ψυχαγωγίας.