Μετά τη σύντομη περιπέτεια με τον Giovanni Tronchetti Provera, η Chiara Ferragni είναι πλέον σε σχέση με τον José Hernandez, έναν αυτοδημιούργητο μάνατζερ με καταγωγή από τη Νότια Αμερική.

Οι δυο τους έχουν απαθανατιστεί σε τρυφερές στιγμές, επιβεβαιώνοντας πως η influencer έχει βρει ξανά την ισορροπία της, μετά το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Fedez (ο οποίος, μάλιστα, φημολογείται πως περιμένει το τρίτο του παιδί με τη νέα του σύντροφο, Giulia Honegger) και το σκάνδαλο του “Pandoro-Gate”.

Ο νέος έρωτας της διάσημης Ιταλίδας Influncer αποκαλύφθηκε μέσα από τον φωτογραφικό φακό του ιταλικού περιοδικού Chi. Οι παπαράτσι απαθανάτισαν το ζευγάρι σε άκρως τρυφερές στιγμές, να περπατά πιασμένο χέρι-χέρι σε κεντρικό πάρκο του Μιλάνο. Μαζί τους βρισκόταν και ο αγαπημένος σκύλος της Chiara, η Paloma.

Η οριστική επιβεβαίωση, ωστόσο, ήρθε μέσα από ένα παθιασμένο φιλί που αντάλλαξαν.

Πώς έγινε η γνωριμία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η γνωριμία τους δεν έγινε σε κάποιο κοσμικό event του Μιλάνο, αλλά κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η Chiara Ferragni είχε ταξιδέψει στην Καρθαγένη (Cartagena) της Κολομβίας μαζί με την αδερφή της, Valentina και την παρέα τους. Εκεί γνώρισε τον Jose, και η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έναν κεραυνοβόλο έρωτα.

Παρότι η σχέση ξεκίνησε στη Λατινική Αμερική, πλέον συνεχίζεται δυναμικά στο Μιλάνο, τη βάση και των δύο. Το συγκεκριμένο ταξίδι στη Νότια Αμερική ήταν η ευκαιρία για να δυναμώσει και να εδραιωθεί ουσιαστικά η σχέση τους.

Ποιος είναι ο Jose Hernandez;

Ο Jose δεν ανήκει στον λαμπερό κόσμο της showbiz ούτε προέρχεται από κάποια εφοπλιστική οικογένεια, αλλά είναι ένας επιτυχημένος αυτοδημιούργητος επαγγελματίας.

Όπως διαβάζουμε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο νέος σύντροφος της Influencer είναι περίπου 35 ετών, κολομβιανής καταγωγής και έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μιλάνο από το 2014. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης στο Universidad del Norte στην πατρίδα του και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο φημισμένο Politecnico του Μιλάνο.

Ο Hernandez έχει διαγράψει σημαντική πορεία στον βιομηχανικό τομέα, περνώντας από κολοσσούς όπως η Pirelli και η Prometeon Tyre Group. Σήμερα, κατέχει την κορυφαία θέση του Global Business Manager στην πολυεθνική Yokohama TWS, διαχειριζόμενος παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις.

Οι πληροφορίες τονίζουν ότι ο Hernandez είναι ένας αυτοδημιούργητος επαγγελματίας που έχει κατακτήσει την επιτυχία του βασιζόμενος αποκλειστικά στη σκληρή του δουλειά.

Η Chiara Ferragni βρήκε επιτέλους στο πρόσωπο του Jose Hernandez ένα ασφαλές, ήρεμο λιμάνι. Ένας έρωτας μακριά από selfies, φλας και δράματα, που ίσως αποτελεί το ιδανικό νέο κεφάλαιο για την επιστροφή της στην κορυφή.

