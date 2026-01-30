Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και την Αθηναΐδα Νέγκα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη η Σοφία Παυλίδου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή της, αποκαλύπτοντας πως μια δεκαετία μετά το διαζύγιό της από τον Χρήστο Φερεντίνο, έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Όπως εξήγησε, πλέον βρίσκεται σε μια νέα σχέση με έναν άνθρωπο που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και την ίδια ποιότητα χαρακτήρα με εκείνη.

«Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι εγώ πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να ‘μαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που ‘χα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε ένα γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες.

Έχω βάλει έναν άνθρωπο με τον οποίο φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με μένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι», είπε η Σοφία Παυλίδου.

Όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός, εξακολουθεί να κρατά τη μοναχικότητά της, περνώντας χρόνο με τον εαυτό της, φροντίζοντας για την εξέλιξή της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

«Ψυχαναγκαστικά δεν κάνω τίποτα. Μου αρέσει η μοναχικότητά μου, η εξέλιξή μου δεν παραβιάστηκε, αλλά ήξερα πολύ καλά ποια είμαι εγώ και τι θέλω. Εξελίσσομαι ακόμα και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος. Δεν σταματάς να αλλάζεις», είπε η Σοφία Παυλίδου.

Η Σοφία Παυλίδου χώρισε από τον Χρήστο Φερεντίνο το 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο γιους.

govastiletto.gr -Σοφία Παυλίδου: Η αποκάλυψη για τον νέο της σύντροφο – «Βρήκα τον άνθρωπο αυτόν δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο»