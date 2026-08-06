Με αξιοθαύμαστη δύναμη και χαμόγελο συνεχίζει τη μάχη του για την υγεία του ο Γιώργος Παράσχος. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που από την πρώτη στιγμή μίλησε ανοιχτά για την περιπέτειά του, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια νέα ενημέρωση. Μέσα από το νοσοκομείο, όπου βρέθηκε για ακόμη μία προγραμματισμένη θεραπεία, έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας.

Μέσα από ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Γιώργος Παράσχος φωτογραφήθηκε χαμογελαστός από το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάμε για νέα θεραπεία», δείχνοντας πως συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον δύσκολο δρόμο της θεραπευτικής του αγωγής.

Παρά τις δυσκολίες που έχει φέρει στη ζωή του η περιπέτεια της υγείας του, ο ίδιος δεν το βάζει κάτω. Αντίθετα, επιλέγει να αντιμετωπίζει κάθε νέα δοκιμασία με χαμόγελο, δύναμη και πίστη.

Ο Γιώργος Παράσχος έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη μάχη που δίνει, εξηγώντας πως αυτή η δύσκολη περίοδος άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. Σε συνεντεύξεις του έχει εξομολογηθεί ότι η περιπέτεια με την υγεία του τον έφερε ακόμη πιο κοντά στον Θεό, δίνοντάς του δύναμη, ελπίδα και πίστη να συνεχίσει να αγωνίζεται καθημερινά.

Τι είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή του

«Είμαι τυχερός γιατί δεν απομακρύνθηκε κανένας από κοντά (σ.σ όταν έμαθαν ότι πάσχει από καρκίνο). Με πλησιάσανε πολλοί περισσότεροι, με αγκαλιάσανε. Ακόμα και η πρώην σύντροφός μου ήταν εκεί. Είμαι τυχερός που και η νυν σύντροφός μου ήταν κι αυτή με έναν άλλο τρόπο, που κάλυπτε ένα άλλο κενό στη ζωή μου», ανέφερε μεταξύ άλλων. Μιλώντας για την κόρη του, εξομολογήθηκε: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να προλάβω να ζήσω πράγματα και να τα κάνω έτσι όπως θέλω με την κόρη μου».

govastiletto.gr -Γιώργος Παράσχος: «Δεν φοβάμαι αν θα πεθάνω, φοβάμαι αν θα προλάβω να ζήσω»