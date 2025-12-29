Δύο χρόνια μετά τον διαδικτυακό σάλο που είχε προκαλέσει η ψευδής είδηση περί θανάτου του, ο Sin Boy επανήλθε με μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας και πάλι έντονες αντιδράσεις.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, ο τράπερ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με μαύρα φτερά αγγέλου, ενώ δίπλα από το πρόσωπό του αναγράφονται οι ημερομηνίες «1990 – 2025».

Η έλλειψη οποιασδήποτε διευκρίνισης ή σχολίου πυροδότησε αμέσως πλήθος ερμηνειών και σχολίων από τους χρήστες των social media.

Στην ενότητα των σχολίων, πολλοί αναφέρθηκαν ειρωνικά σε έναν «δεύτερο θάνατο» του καλλιτέχνη, ενώ αρκετοί εξέφρασαν και τη δυσαρέσκειά τους, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί ένα ευαίσθητο θέμα για πρόκληση και προβολή.

