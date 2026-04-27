Ξαναβρήκε το… «πρόσωπό» της η Κατερίνα Διδασκάλου – Αποκαταστάθηκε η μαρκίζα έξω από το θέατρο Φίατ

Ένα άσχημο περιστατικό, που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, και αναστάτωσε την Κατερίνα Διδασκάλου, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό στο θέατρο στο οποίο εμφανίζεται η ηθοποιός.

Συγκεκριμένα, η γιγάντια αφίσα που κρέμεται έξω από το θέατρο Φίατ για τη θεατρική παράσταση «Ο Γλάρος» βανδαλίστηκε, με το κεφάλι της ηθοποιού να είναι «αποκεφαλισμένο».

Την είδηση έκανε γνωστή, την Πέμπτη 23 Απριλίου, η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να προβάλλει φωτογραφίες από το βανδαλισμό που υπέστη η αφίσα, η οποία απεικονίζει την Κατερίνα Διδασκάλου.

Όπως βλέπουμε από τις εικόνες, ο άγνωστος βανδαλιστής απέκοψε με χειρουργική ακρίβεια μόνο το κεφάλι της ηθοποιού από την αφίσα, με το θέαμα να είναι σοκαριστικό. Η συγκεκριμένη αφίσα είναι μεγάλων διαστάσεων, τόσο που κάποιος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει σκάλα, για να φτάσει σε αυτό το ύψος.

Η Κατερίνα Διδασκάλου είπε στην εκπομπή: «Αποκαταστάθηκε η αφίσα, αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά. Ένας μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπό μου. Αλλιώς δε βγαίνει η ζωή… Τι να πω! Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το έχει κάνει, όχι», με την ίδια να δείχνει παραδειγματική ψυχραιμία.

