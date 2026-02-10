Στο επίκεντρο της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1 βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (10/9) η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην Ξάνθη σχετικά με τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο φετινό καρναβάλι.

Τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συναυλία της Φουρέιρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε, στο επίκεντρο βρίσκεται το κόστος της συγκεκριμένης εμφάνισης, με έγγραφα που προβλήθηκαν στον αέρα της εκπομπής να αναφέρουν πως η αμοιβή της τραγουδίστριας φτάνει τις 36.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της εκδήλωσης αγγίζει περίπου τις 79.980 ευρώ. Το θέμα ανέδειξε η αντιπολίτευση του Δήμου Ξάνθης, κάνοντας λόγο για υπερβολικά έξοδα και κακή διαχείριση χρημάτων.

Στην εκπομπή μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Ξάνθης, Μανώλης Φανουράκης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τις ενστάσεις του για τον τρόπο που κινήθηκε ο δήμος. Όπως ανέφερε, «είχα διατυπώσει την αντίρρησή μου, ότι δηλαδή δεν απευθυνθήκαμε στην παραγωγό εταιρεία, που είναι η Panik, και πήγαμε σε δεύτερους, τρίτους μεσάζοντες». Ο ίδιος σημείωσε πως η Ελένη Φουρέιρα εκπροσωπείται από την Panik Records και πως, όπως είπε, «όλοι “αγοράζουν” από εκεί», υποστηρίζοντας ότι έτσι το τελικό ποσό ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας -σύμφωνα με τον ίδιο- ακόμη και τις 87.500 ευρώ.

Παράλληλα, ο Μανώλης Φανουράκης ανέφερε ότι υπάρχει ασάφεια σε σχέση με τα διοικητικά έξοδα και τον τεχνικό εξοπλισμό, τονίζοντας πως ο δήμος είχε ήδη διαγωνισμό για τον ήχο. Όπως αποκάλυψε, «η off the record απάντηση ήταν ότι πήγαμε σε τρίτο μεσάζοντα, γιατί απαιτείται προκαταβολή 50%», συμπληρώνοντας ότι η καλλιτέχνιδα ή η παραγωγός εταιρεία ζητούν προκαταβολή για να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.

O δημοτικός σύμβουλος υπογράμμισε πως με το ίδιο ποσό θα μπορούσε να στηθεί ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό γεγονός: «με 80.000 ευρώ μπορείς να δημιουργήσεις ένα πολύ, πολύ καλύτερο event, χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία της καλλιτέχνιδας. Σε καμία περίπτωση. Από το να κάνω 60 λεπτά μια συναυλία με τη Φουρέιρα μόνο, half playback, με χορευτές». Όπως είπε, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να παρουσιαστεί ένα μεγαλύτερο σχήμα ή να συμμετάσχουν περισσότεροι καλλιτέχνες.

Ο δήμαρχος της πόλης, μιλώντας στον Θάνο Βάγιο, ανέφερε πως οι συναυλίες αυτές είναι επένδυση για την πόλη και τα έσοδα είναι πολλαπλάσια.

