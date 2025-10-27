Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η ίδια τόνισε ότι η συμμετοχή της στο GNTM δεν ήταν απλώς ένα reality, αλλά μια επαγγελματική ευκαιρία: «Είμαι περήφανη για τις δουλειές που έκανα και για το GNTM. Δεν μετανιώνω για τη συμμετοχή μου. Το είδα ως δουλειά, όχι ως reality. Υπήρχαν σχεδιαστές που με ρώτησαν “τι έκανες και πήρες κιλά” – είχαν σοκαριστεί. Για μένα ήταν επένδυση».

Η Ξανθή αποκάλυψε πως για να φτάσει στο επιθυμητό σώμα προκειμένου να συμμετάσχει στο παιχνίδι, συνεργάστηκε με διατροφολόγο: «Ήμουν 47 κιλά και βλέποντας μια plus size γυναίκα σε ένα show σκέφτηκα ότι αν πάρω μερικά κιλά θα νιώσω πιο αυτοπεποίθηση. Έκανα διατροφή και λειτούργησε. Mε είδατε στο παιχνίδι, ήμουν στα καλύτερά μου. Όταν ήμουν πάρα πολύ αδύνατη δεν ένιωθα καλά με το σώμα μου. Μέσα σε 7 χρόνια έχασα πολλά κιλά».

Παράλληλα, μοιράστηκε προσωπικές δυσκολίες που έχει βιώσει λόγω του διαβήτη τύπου 1, αποκαλύπτοντας ότι χρησιμοποιεί αισθητήρα γλυκόζης για την παρακολούθηση της κατάστασής της και ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου αντιμετωπίζει συμπτώματα που χρειάζονται άμεση προσοχή.

«Έχω διαβήτη τύπου 1. Είναι αυτοάνοσο κι έχω αισθητήρα γλυκόζης στο μπράτσο μου. Στις εκδρομές του σχολείου λόγω του διαβήτη αν δεν ερχόταν η μαμά μου δεν με έπαιρναν μαζί. Ξυπνάω και μέσα στον ύπνο μου όταν με πιάνουν συμπτώματα» αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο.