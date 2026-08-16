Στην Πάτμο βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τις καλοκαιρινές της διακοπές, αφήνοντας πίσω της ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, λόγω των γυρισμάτων του νέου κύκλου του GNTM. Η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε ένα από τα αγαπημένα της νησιά για να ξεκουραστεί και να χαρεί τις πρώτες της βουτιές, και μοιράζεται ήδη στα social media τα πρώτα στιγμιότυπα που αποτυπώνουν την ανέμελη διάθεσή της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες τα γυρίσματα του GNTM 7, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Star. Η ίδια έχει φέτος διπλό και πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς θα βρίσκεται τόσο στη θέση της παρουσιάστριας, όσο και της κριτή.

govastiletto.gr – Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου «GNTM 7» – Όσα έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου