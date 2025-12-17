Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε ο Λούκας Γιώρκας, τοποθετούμενος για τη φημολογούμενη καταγγελία περί σεξουαλικής κακοποίησης που αφορά γνωστό συνάδελφό του. Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί και στο ευρύτερο ζήτημα των κακοποιητικών συμπεριφορών που επικρατούν στον καλλιτεχνικό χώρο, εκφράζοντας την προσωπική του οπτική.

«Το έχω ακούσει κι εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Αν γίνουν οι καταγγελίες και αποφανθεί η Δικαιοσύνη ότι έχει συμβεί κάτι…», σχολιάζει ο τραγουδιστής.

«Ανήθικες προτάσεις δεν θα έλεγα πως έχω δεχθεί αλλά έχω δεχθεί λίγο παρατραβηγμένες συμπεριφορές. Έχω πιεστεί. Προκειμένου να μη δώσω περισσότερη έκταση, άφησα τον άνθρωπο αυτό να εκτονωθεί και συνέχισα τη ζωή μου», παραδέχεται ο Λούκας Γιώρκας.