Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να περνά σοβαρή κρίση στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έβαλε ο Χρήστος Μάστορας.

Απέναντι στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ακόμη και για οριστικό χωρισμό, ο δημοφιλής τραγουδιστής τοποθετήθηκε αποκλειστικά στη Realnews, ξεκαθαρίζοντας πως παραμένουν μαζί. Παράλληλα, το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει την κοινή τους πορεία, αποκαλύπτοντας τις πρόσφατες εμφανίσεις του ζευγαριού στην Πάρο.

Ακολουθεί η δήλωση του τραγουδιστή:

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση.

Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait», δηλώνει ο Χρήστος Μάστορας αποκλειστικά στη Realnews, βάζοντας τέλος στη φημολογία που τον ήθελε να έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Ενώ τα σενάρια τους ήθελαν να βρίσκονται σαν δύο ξένοι στο ίδιο νησί, η πραγματικότητα απείχε από τις εικασίες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», οι δύο τους συναντιούνταν στην Πάρο, με χαρακτηριστική την κοινή βραδινή τους έξοδο στο «Luaz» της Νάουσας, στις 6 Αυγούστου.

Σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το υποτιθέμενο τέλος στη σχέση του, το ζευγάρι άρχισε να κινείται με άνεση, σε δημόσια θέα, στα σοκάκια του νησιού. Μέχρι που ήρθε το ξέσπασμα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μέσω social media.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου», έγραψε, μεταξύ άλλων η γνωστή Influencer εκφράζοντας την αγανάκτησή της.

govastiletto.gr – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η νέα ανάρτηση για τα ψευδή δημοσιεύματα