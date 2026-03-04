Η Ξένια Καλογεροπούλου πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε την σπουδαία ηθοποιό σε μία βόλτα της, μετά το τέλος των θεατρικών παραστάσεων «Άρωμα Γυναίκας».

Όπως θα δείτε στα στιγμιότυπα, η Ξένια Καλογεροπούλου φορούσε μαύρα και περπατούσε με τη βοήθεια του μπαστουνιού της. Ένας άνδρας τη συνόδευε στη βόλτα της.

Η Ξένια Καλογεροπούλου έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα που αντιμετωπίζει με την όρασή της.

Στην τελευταία της συνέντευξη στο «Buongiorno» στο Mega, η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Η ατυχία μου είναι ότι δεν βλέπω καλά. Δεν είμαι τυφλή – τυφλή αλλά έχω πάθει αυτό που λένε ωχρά κηλίδα και τα βλέπω όλα λίγο φλου. Όταν άρχισα να μην βλέπω καλά έλεγα ότι είμαι απελπισμένη, ότι είμαι πάρα πολύ άτυχη, αλλά έλεγα δεν θέλω να ζήσω έτσι, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Τώρα τελευταία ανακάλυψα ότι μπορώ και παραμπορώ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά που μπορώ».

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

