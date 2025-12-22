Η μεγάλη νικήτρια του GNTM, Ξένια Τσιρκόβα, έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά τον τελικό στο πλατό του Breakfast@Star. Το 25χρονο μοντέλο προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ενώ αποκάλυψε και τις αρχικές επιφυλάξεις που εξέφρασε η μητέρα της για την απόφασή της να συμμετάσχει.

Η Ξένια Τσιρκόβα ανέφερε αρχικά: «Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο focus σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο modeling».

«Διάβασα πάρα πολλά μηνύματα ότι εμπνεύστηκαν άνθρωποι από μένα, γιατί εμένα με στήριξε όχι μόνο ο τόπος μου ή ο τόπος που σπούδασα, με στήριξε και όλος ο κόσμος του χορού, του cheerleading, του αθλήματός μου».

Στη συνέχεια, η Ξένια Τσιρκόβα αναφέρθηκε στους ενδοιασμούς που είχε η μητέρα της αναφορικά με την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ: «Έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε, “Τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις modeling. Και κάπως το πήρα εγώ αυτό και λέω, ας το δοκιμάσω».

«Φοβότανε πάρα πολύ, αγχωνότανε και της λέω «άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσ’ μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει». Και να ‘μαστε».

Ακόμα, η Ξένια Τσιρκόβα απάντησε για το αν είναι τελικά ζευγάρι με τον Ανέστη Τεντέσκι, με τον οποίο στα τελευταία επεισόδια τους είδαμε να έρχονται πιο κοντά. «Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας. Δεν τον είδα κάπως διαφορετικά».

