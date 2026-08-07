Τα γενέθλια του πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, τίμησε ο Γιάννης Βαρδής, προχωρώντας σε μια συγκινητική ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο από παλαιότερες στιγμές τους στο στούντιο, ενώ στη συνέχεια ανέβασε και μια φωτογραφία του πατέρα του, γράφοντας λιτά: «Χρόνια πολλά μπαμπά».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Γιάννης Βαρδής εξομολογήθηκε πως ο χρόνος μπορεί να κυλά, όμως υπάρχει πάντα ένα κομμάτι της ζωής που έχει «σταματήσει», όταν χάνεις έναν τόσο αγαπημένο άνθρωπο.

«Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πώς περνάω, ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα. Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό. Με τη ζωή να προχωράει, να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος», έγραψε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας το συγκινητικό μήνυμά του, τόνισε πως η αγάπη για τον πατέρα του παραμένει αναλλοίωτη.

«Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά μπαμπά», κατέληξε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Vardis (@giannisvardis)

Κάτω από την ανάρτηση, φίλοι και ακόλουθοι έσπευσαν να στείλουν μηνύματα αγάπης και στήριξης, ενώ η Πέγκυ Ζήνα σχολίασε: «Την ευχή του και την προστασία του να έχετε Γιάννη μου».

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