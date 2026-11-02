Τις δηλώσεις του Μπομπ Δημητρόφ στη Φαίη Σκορδά σχετικά με τη βαθιά φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις δοκιμασίες του τραγουδιστή σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Ο παρουσιαστής εστίασε ιδιαίτερα στα όσα ειπώθηκαν για τη νοσηλεία του καλλιτέχνη στο Δρομοκαΐτειο, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος είχε εκφράσει την αντίθεσή του με τους χειρισμούς εκείνης της περιόδου. Παράλληλα, σχολίασε τη συγκίνηση του Μπομπ Δημητρόφ στη συνέντευξη, σημειώνοντας πως είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στα ειλικρινή δάκρυα και την προσποιητή συναισθηματική φόρτιση.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε ότι όσα άκουσε από τον Μπομπ Δημητρόφ τον προβλημάτισαν, καθώς, όπως είπε, είχε σχηματίσει παρόμοια άποψη για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και για την απόφαση να νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν ήταν αντίθετος με το ενδεχόμενο να λάβει ο τραγουδιστής την απαραίτητη θεραπεία, αλλά θα μπορούσε να είχε επιλεγεί μια διαφορετική προσέγγιση, χωρίς να πάρει η υπόθεση τέτοια διάσταση.

«Με προβλημάτισε το θέμα γιατί είχα μία παρεμφερή άποψη, όσον αφορά το ψυχιατρείο. Έλεγα ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του Μαζωνάκη μπορεί να χρίζουν θεραπείας και εγκλεισμού. Εγώ είχα φέρει αντίρρηση για το πού τον κλείσανε», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί η κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι διαφωνούσε με την παραμονή του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο ίδρυμα και με τη δημόσια έκταση που έλαβε η νοσηλεία του. «Μπήκε με νομικό τρόπο και ο ίδιος θέλησε να φύγει. Προφανώς οι γιατροί θα του έδωσαν μία θεραπεία και θα πήραν μία έγκριση και από τον ίδιο. Εγώ διαφωνούσα να μείνει στο Δρομοκαΐτειο. Πηγαίντε τον με το δικό σας έλεγχο και με τον δικό του σε μία κλινική και να μη γίνει θέμα κοινωνικό ότι συνελήφθη και πήγε στο Δρομοκαΐτειο», συνέχισε.

«Ξέρω αν είναι κροκοδείλια τα δάκρυα»

Ο παρουσιαστής στάθηκε και στη συναισθηματική φόρτιση του Μπομπ Δημητρόφ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέροντας ότι παρακολούθησε το κλάμα του και ότι, από την εμπειρία του, θεωρεί πως μπορεί να ξεχωρίσει πότε κάποιος εκφράζει πραγματικά τον πόνο του.

«Βαθιά μέσα μου αυτή ήταν η άποψή μου όσα είπε ο Μπομπ. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να ήθελε να τον εγκλείσει η μάνα του. Θα του έπαιρναν όλα τα οικονομικά; Αφού θα έβγαινε κάποια στιγμή. Θεωρώ άκομψο στην περίπτωση του Γιώργου να γίνει αυτού του τύπου ο εγκλεισμός. Είδα και το κλάμα του και ξέρω από κλάματα και αν είναι κροκοδείλια και αν είναι για ΜΜΕ ή αν σπαράζουν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα αυτή η εγκληματική οργάνωση και οι κομπογιαννίτες που είναι για να σε αφαιμάξουν, δεν αλλάζει ούτε κατά ένα τόνο όσα τους έχουμε καταλογίσει. Όμως, αυτή η συνέντευξη εμένα μου φώτισε αυτό το πράγμα. Είπε αρκετά πράγματα που τα έλεγα εγώ αναλογιζόμενος, όχι με στοιχεία αλλά με εμπειρία».

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