Ο Χάρης Βαρθακούρης ξεσήκωσε τη Μύκονο και όσους βρέθηκε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο νησί.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής τραγούδησε στο Sea Satin, σε έναν από τους καλύτερους χώρους στην Μύκονο, όπου ετοίμασε ένα κεφάτο και άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα που τα είχε όλα: από την μεγάλη του επιτυχία «Ανήμερα του Έρωτα» μέχρι τον Ικαριώτικο.

Λίγο πριν ανέβει στην σκηνή του Sea Satin ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στο Mykonos Live TV και τον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλο.

Ο 51χρονος τραγουδιστής, ο οποίος εμφανίζεται κάθε Σάββατο στο Sea Satin της Αθήνας, μίλησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση: «Δεν ξέρω αν με δείτε στην τηλεόραση. Δεν είναι κάτι που το κυνηγάω ούτε το απορρίπτω προκαταβολικά. Αν έρθει μια πολύ ωραία πρόταση θα την συζητήσω. Δεν μου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση. Πάει τόσο καλά τα τελευταία χρόνια η βασική μου δουλειά, το τραγούδι και η μουσική, που ευχαριστω το σύμπαν που με κρατάει μακριά από την τηλεόραση».

Στην ερώτηση αν θα ξαναέκανε κάτι τηλεοπτικό με την σύζυγό του, Αντελίνα, απάντησε: «Την γυναίκα μου την λατρεύω, όμως όσο δουλεύαμε μαζί καβγαδίζαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Τα ζευγάρια που δουλεύουν μαζί και δη στην τηλεόραση, όλα χωρίζουν. Πάλι προκαταβολικά δεν θα το απορρίψω. Πρέπει να είναι μια φανταστική πρόταση, ενδεχομένως κάποιο ταξιδιωτικό».

