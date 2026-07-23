Βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, ώθησε δε πολλούς συναδέλφους της να εκφράσουν δημόσια τη θλίψη τους για τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Ωστόσο, ο Τάκης Σαγιώρ επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός χορευτής και ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρά τις οχλήσεις από δημοσιογράφους και τηλεοπτικές εκπομπές, αποφάσισε να μην παραχωρήσει καμία δήλωση.

Στην ανάρτησή του εξήγησε πως, κατά τη γνώμη του, η μνήμη της ερμηνεύτριας πρέπει να συνδεθεί με τη μακρά και σημαντική πορεία της στη μουσική και όχι με λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής.

Παράλληλα, ο Τάκης Σαγιώρ άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστηρίζει, επιλέγουν να μιλούν δημόσια για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, χωρίς να τους έχουν γνωρίσει πραγματικά.

Η ανάρτησή του

«Ζητώ ΣΥΓΓΝΩΜΗ από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους που μου τηλεφωνούν να βγω (και δεν δέχομαι) να μιλήσω για την ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ (που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο σήμερα το πρωί ) η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε στον χώρο της μουσικής! ερμήνευσε μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες των μεγαλύτερων μουσικών και στιχουργιών της Ελλάδας……

ΟΛΟΙ οι Έλληνες αγάπησαν αυτή την φωνή! αυτό πρέπει να κρατήσουμε!!!!!! η προσωπική ζωή του καθενός μας ΔΕΝ αφορά ΚΑΝΕΝΑΝ!…… σιχαίνομαι ΟΛΟΥΣ αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές, για τους εκλιπόντες…… οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει!!!!δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν γεμίσουν τα κενά τους με ενός λεπτού δημοσιότητας!!!!!!Λίγος σεβασμός στην εκλιπούσα και στην κόρη της Βάλια που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος !!!!!!!!!» έγραψε ο Τάκης Σαγιώρ.

govastiletto.gr -Μαίρη Λίντα: Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση