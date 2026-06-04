Ξέσπασε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα για τα ανυπόστατα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (4/6) στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Έλλη Κόκοτα διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, κάνοντας λόγο για ψεύδη και παντελή έλλειψη σεβασμού απέναντι στον Γολγοθά που ανεβαίνει η οικογένειά της μετά το έμφραγμα που υπέστη ο τραγουδιστής τον Μάρτιο του 2024.

Αρχικά είπε: «Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με».

Στη συνέχεια, η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα πρόσθεσε ότι επισκέπτεται τον αδερφό της στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή: «Πηγαίνω τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε».

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Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων λόγω των δημοσιευμάτων με ψευδείς ειδήσεις, η Έλλη Κόκοτα απάντησε: «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του».

govastiletto.gr -Δημήτρης Κόκοτας: Η Σάντρα Βουτσά για την κατάσταση της υγείας του σήμερα – «Έχει συνειδητότητα πλέον, ακούει και αντιδρά»