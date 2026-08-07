Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο για το νέο τεύχος του περιοδικού «Λοιπόν». Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της ως μητέρα και στον τρόπο που η δική της ωρίμανση επιδρά στα παιδιά της, αλλά και στην αντιμετώπιση της αρνητικής κριτικής στα social media.

Οι δύσκολες εμπειρίες που έζησες ως παιδί επηρέασαν τον τρόπο που μεγαλώνεις τα δικά σου παιδιά;

Φυσικά. Με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ. Αντί γι’ αυτό προσπάθησα να δω πώς μπορεί ο πόνος να γίνει δύναμη.

Όλα εξαρτώνται από το αν θα αφήσεις μια δυσκολία να σε ρουφήξει, ή αν θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις πιο κοντά στην αλήθεια σου.

Τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκες όταν έμεινες έγκυος στα 54 έχουν σταματήσει;

Τώρα ασχολούνται με το δέρμα μου. Ο καθένας εκφράζει ό,τι κουβαλάει μέσα του. Δεν με επηρεάζει. Δεν με αγγίζει. Έχω ροδόχρου ακμή, η οποία επιδεινώθηκε από τις ορμόνες της εγκυμοσύνης και επηρεάζεται ακόμη και από κάποιες τροφές.

Δεν πρόκειται, όμως, να κρύβομαι ή να καλύπτω κάτι, επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν. Είναι αγένεια να σχολιάζεις την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Προτιμώ τους ευγενικούς και ειλικρινείς ανθρώπους.

Είναι αλήθεια ότι σκέφτεσαι να βαφτίσεις και τα τρία παιδιά μαζί;

Είναι μια σκέψη. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα δύο αγόρια και μετά θα δούμε. Ίσως γίνει και κοινή βάφτιση.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Άριελ Κωνσταντινίδη: Η μητρότητα στα 53 και η ζωή με τρία παιδιά