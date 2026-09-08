Έτοιμη να κινηθεί νομικά είναι η Δανάη Μπάρκα απέναντι σε δημοσιεύματα που αφορούν την εγκυμοσύνη της. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, η ηθοποιός αντέδρασε έντονα μέσω Instagram για ανακριβή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «προβλήματα υγείας» και δήθεν «απαγορεύσεις» από γιατρούς για την ευαίσθητη αυτή περίοδο της εγκυμοσύνης που διανύει.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια θέλησε να τοποθετηθεί μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας στα Instastories της screenshots από δημοσιεύματα με τίτλους που, όπως ανέφερε, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Παιδιά, ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ», έγραψε έξαλλη με κεφάλαια γράμματα η Δανάη Μπάρκα.

«Σ’ αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε Facebook & Instagram χωρίς followers, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ κλπ, ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ κλικ. Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον αλλά τώρα παρα έγινε ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν οι άνθρωποί μου», τόνισε σε ένα επόμενο story η Δανάη Μπάρκα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωσή της, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media στην οποία και αναφέρει:

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ την συστηματική δημοσίευση ψευδών παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμη και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε ‘κλικ’ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές. Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου. Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι ‘οκ’ όλα αυτά».

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