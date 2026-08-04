Στα άκρα οδηγείται η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη γνωστή επιχειρηματία Cosmetics, Έλενα-Ρεγγίνα και τον Πρόεδρο των Καλλιστείων GS Hellas, Γιώργο Κούβαρη.

Μετά την έκδοση της καταδικαστικής δικαστικής απόφασης που διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση περιουσίας και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για οφειλή 47.000 ευρώ, η επιχειρηματίας σπάει τη σιωπή της.

Μέσω της «Ζούγκλας» απαντά στους ισχυρισμούς του κ. Κούβαρη, αποκαλύπτει τους μηχανισμούς παραπλάνησης που χρησιμοποιήθηκαν και προαναγγέλλει νέο κύκλο ποινικών διώξεων.

«Θα το πάω μέχρι τέλους να βγει στην επιφάνεια ο ψεύτικος κόσμος του»

Η Έλενα Ρεγγίνα, τοποθετούμενη μετά τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Γιώργος Κούβαρης στη «Ζούγκλα», κάνει λόγο για αναμενόμενες σπασμωδικές αντιδράσεις ενός ανθρώπου που στερείται πραγματικών επιχειρημάτων:

«Αναμενόμενη η κίνηση και η αντίδραση, όπως και τα λεγόμενά του, μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής διαμάχης μας, καθώς δεν έχει επιχειρήματα. Όλοι όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του στο παρελθόν, γνωρίζουν τις μεθόδους του. Με δήθεν απειλές αν άλλοι έκαναν πίσω, προσωπικά δεν θα κάνω και θα το πάω μέχρι τέλους να λάμψει η αλήθεια και να βγει στην επιφάνεια ο ψεύτικος κόσμος που έχει πλάσει ο συγκεκριμένος, με αφορμή την ομορφιά».

Όπως υπογραμμίζει η επιχειρηματίας, ο κ. Κούβαρης επέλεξε τη στρατηγική της απουσίας από όλα τα κρίσιμα στάδια της δικαστικής διαδικασίας, αφού δεν απάντησε στα αρχικά εξώδικα που του απεστάλησαν, δεν εμφανίστηκε στις αναβολές της δίκης, ενώ στην τελική εκδίκαση της υπόθεσης, εκπροσωπήθηκε μόνο από τη δικηγόρο του, με αποτέλεσμα την καταδίκη του.

«Έτρεξε αμέσως να απαντήσει» και να εκτοξεύσει απειλές, μόνο όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα, γεγονός που, όπως σημειώνει η ίδια, «λέει από μόνο του πολλά».

Σημείο προς σημείο η αποδόμηση των ισχυρισμών Κούβαρη

Στις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των Καλλιστείων περί «αγοράς μετοχικού ποσοστού» και «προσωπικής προβολής», η κ. Έλενα Ρεγγίνα δίνει ξεκάθαρες και κατηγορηματικές απαντήσεις:

«Ουδέποτε υπήρξα χορηγός, ούτε διαφημίστηκα μέσω των καλλιστείων του. Ο δανεισμός ήταν καθαρά για διευκόλυνση δική του και με την προϋπόθεση ότι μετά τα καλλιστεία, θα τα επέστρεφε. Σε όλο αυτό μεσολάβησε οικογενειακός φίλος που συνεργαζόταν ο πατέρας μου, και του είχαμε τυφλή εμπιστοσύνη».

Αναφορικά με το γεγονός ότι στα τραπεζικά παραστατικά αναγραφόταν η λέξη «μετοχές», η επιχειρηματίας αποκαλύπτει τους ελιγμούς του κατηγορουμένου:

«Στις καταθέσεις των χρημάτων ανέφερε να γράψω ‘μετοχές καλλιστείων’, έχοντας στο μυαλό του την πλεκτάνη που θα έστηνε. Δεν υπήρξε καμία συμμετοχή μου στα καλλιστεία ούτε γραπτή μετάθεση μετοχικού κεφαλαίου, όπως υποστηρίζει».

Τα ταξίδια σε Γαλλία και Ταϊλάνδη

«Για το ταξίδι που αναφέρει στο εξωτερικό, ήταν για να μου ρίξει στάχτη στα μάτια ως προς τους χρόνους αποπληρωμής μου. Πλήρωσα κανονικά το εισιτήριό μου και τα έξοδά μου. Όπως επίσης και το εισιτήριο για τον τελικό στην Ταϊλάνδη που δεν έγινε ποτέ και δεν πήρα τα χρήματά μου πίσω», σημειώνει η κ. Έλενα Ρεγγίνα.

Η παραδοχή του χρέους στα ηχητικά μηνύματα

Η Ρεγγίνα αποκαλύπτει την ύπαρξη επιβαρυντικών στοιχείων που έχουν ήδη κατατεθεί στη Δικαιοσύνη:

«Στα ηχητικά και γραπτά μηνύματα αποδέχεται το χρέος, αλλά δεν προτείνει λύση του θέματος, καθώς δεν είχα ανάμιξη στα καλλιστεία, ούτε έλαβα χορηγίες, ούτε ποσοστό, όπως ισχυρίζεται. Για την υπόθεση υπάρχουν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο και, αν κριθεί σκόπιμο, θα δημοσιοποιηθούν και αυτά, για να μάθει ο κόσμος όλη την αλήθεια».

Αίτημα για άρση απορρήτου, άνοιγμα κινητών και νέες μηνύσεις

Η επιχειρηματίας δηλώνει έτοιμη να πατήσει το «κουμπί» για ακόμα πιο δραστικές νομικές ενέργειες, ζητώντας την πλήρη διαφάνεια των επικοινωνιών και των οικονομικών τους:

«Επιθυμώ τον πλήρη οικονομικό έλεγχο και των δύο μας, όπως και το άνοιγμα των κινητών μας με εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια».

Παράλληλα, οι νομικοί παραστάτες της Έλενας Ρεγγίνας συντάσσουν ήδη νέα μήνυση και αγωγή για δημόσιο εκφοβισμό και απειλές, απαντώντας στις εξώδικες προειδοποιήσεις του Προέδρου των GS Hellas.

«Όπως έχασε την πρώτη δίκη, έτσι θα χάσει και οποιαδήποτε άλλη μέσω των απειλών. Πέρα από τις δίκες όμως, ο συγκεκριμένος έχασε την αξιοπιστία του και σε λίγο και τον ίδιο τον θεσμό», καταλήγει με νόημα.

Όσα είπε η Έλενα-Ρεγγίνα Μπήλια στη «Ζούγκλα»

«Αναμενόμενη η κίνηση και η αντίδραση, όπως και τα λεγόμενά του μετά την δημοσιοποίηση της δικαστικής διαμάχης μας καθώς δεν έχει επιχειρήματα. Όλοι όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του στο παρελθόν, γνωρίζουν τις μεθόδους του. Με δήθεν απειλές, αν άλλοι έκαναν πίσω, προσωπικά δεν θα κάνω και θα το πάω μέχρι τέλους, να λάμψει η αλήθεια, και να βγει στην επιφάνεια ο ψεύτικος κόσμος που έχει πλάσει ο συγκεκριμένος, με αφορμή την ομορφιά.

Δεν εμφανίστηκε να απαντήσει στα πρώτα εξώδικα που έστειλα, δεν εμφανίστηκε στις αναβολές της δίκης, δεν εμφανίστηκε ούτε στην τελική δίκη, την οποία και κέρδισα με απόφαση δικαστηρίου να μου επιστρέψει 47000 ευρώ, δηλαδή τα χρωστούμενα μαζί με τα δικαστικά έξοδα. Αμέσως όμως έτρεξε να απαντήσει στην δημοσιοποίηση του θέματος από το zoogla και να απειλήσει. Αυτό λέει από μόνο του πολλά.

Σε ό,τι με κατηγορεί απαντώ:

Ουδέποτε υπήρξα χορηγός, ούτε διαφημίστηκα μέσω των καλλιστείων του.

Ο δανεισμός ήταν καθαρά για διευκόλυνση δική του και με την προϋπόθεση ότι μετά τα καλλιστεία θα τα επέστρεφε. Σε όλο αυτό μεσολάβησε οικογενειακός φίλος που συνεργαζόταν ο πατέρας μου και του είχαμε τυφλή εμπιστοσύνη.

Για το ταξίδι που αναφέρει στο εξωτερικό, ήταν για να μου ρίξει στάχτη στα μάτια ως προς του χρόνους αποπληρωμής μου.

Πλήρωσα κανονικότητα το εισιτήριό μου και τα έξοδά μου. Όπως επίσης και το εισιτήριο για τον τελικό στην Ταϊλάνδη που δεν έγινε ποτέ και δεν πήρα τα χρήματά μου πίσω.

Όταν άρχισε η πίεση εκ μέρους μου για να επιστραφούν τα χρήματά μου αφού προήλθαν από τραπεζικές μεταφορές, καθώς και αναλήψεις από λογαριασμό μου, έστησε πλεκτάνη μαζί με διασυνδέσεις του ότι θα πουλήσει την οικογενειακή επιχείρηση και θα ισοφαρίσει με την μεσιτεία του.

Μετά την έλευση του νέου χρόνου έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για να υπάρξουν δόσεις στην καταβολή των χρημάτων. Του έδωσα τον χρόνο που ζήτησε εξ αρχής.

Στα ηχητικά και γραπτά μηνύματα αποδέχεται το χρέος, αλλά δεν προτείνει λύση του θέματος, καθώς δεν είχα ανάμιξη στα καλλιστεία, ούτε έλαβα χορηγίες, ούτε ποσοστό, όπως ισχυρίζεται.

Στις καταθέσεις των χρημάτων ανέφερε να γράψω ‘μετοχές καλλιστείων’ έχοντας στο μυαλό του την πλεκτάνη που θα έστηνε.

Δεν υπήρξε καμία συμμετοχή μου στα καλλιστεία ούτε γραπτή μετάθεση μετοχικού κεφαλαίου όπως υποστηρίζει.

Για την υπόθεση υπάρχουν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο και αν κριθεί σκόπιμο θα δημοσιοποιηθούν και αυτά να μάθει ο κόσμος όλη την αλήθεια.

Επιθυμώ τον πλήρη οικονομικό έλεγχο και των δύο μας όπως και το άνοιγμα των κινητών μας με εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να λάμψει η αλήθεια.

Όπως έχασε την πρώτη δίκη έτσι θα χάσει και οποιαδήποτε άλλη μέσω των απειλών. Ήδη οι νομικοί μου συντάσσονται υπέρ μήνυσης και αγωγής περί δημοσίου εκφοβισμού και απειλών.

Πέρα από τις δίκες όμως, ο συγκεκριμένος έχασε την αξιοπιστία του και σε λίγο και τον ίδιο τον θεσμό».

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης: Η καταδίκη και οι κατασχέσεις

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η επιχειρηματίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας κεφάλαια που είχε διαθέσει τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2025.

Συγκεκριμένα:

38.000 ευρώ είχαν καταβληθεί σε δόσεις στον λογαριασμό του συνεργάτη του κ. Κούβαρη, Σταύρου Δασκαλόπουλου, με τη ρητή συμφωνία να επιστραφούν έως τον Δεκέμβριο του 2025.

είχαν καταβληθεί σε δόσεις στον λογαριασμό του συνεργάτη του κ. Κούβαρη, Σταύρου Δασκαλόπουλου, με τη ρητή συμφωνία να επιστραφούν έως τον Δεκέμβριο του 2025. 3.200 ευρώ δόθηκαν επιπλέον για την κάλυψη εισιτηρίων του ταξιδιού για τον τελικό του Miss Universe στην Ταϊλάνδη (Νοέμβριος 2025), το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε από τους διοργανωτές.

Μετά από καθυστερήσεις 10 μηνών και υπεκφυγές, η νομική οδός κατέληξε στην έκδοση δικαστικής απόφασης-καταπέλτη. Το Δικαστήριο διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των Γιώργου Κούβαρη και Σταύρου Δασκαλόπουλου, καθώς και τη δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών σε όλα τα ελληνικά ιδρύματα, για το συνολικό ποσό των 47.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων).

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Γιώργου Κούβαρη

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Καλλιστείων GS Hellas, Γιώργος Κούβαρης, μιλώντας στη «Ζούγκλα», αρνείται κατηγορηματικά την ύπαρξη δανείου, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «συκοφαντικούς».

Ισχυρίζεται ότι η επιχειρηματίας εισήλθε στον κύκλο της εταιρείας προκειμένου να αποκτήσει μετοχικό ποσοστό και πνευματικά δικαιώματα και αμφισβητεί το ποσό των 41.200 ευρώ, αναφέροντας ότι η πραγματική καταβολή ανήλθε στις 17.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στα παραστατικά με αιτιολογία «αγορά μετοχών».

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η επιχειρηματίας αξιοποίησε τη διοργάνωση για προσωπική προβολή (συμμετέχοντας στην αποστολή της Γαλλίας ως Αντιπρόεδρος) και στη συνέχεια αποχώρησε οικειοθελώς, αφήνοντας ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

Ο ίδιος, προαναγγέλλει αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και διεκδίκηση χρηματικών ποσών βάσει της αρχικής τους συμφωνίας.