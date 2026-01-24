Η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα.

Η ηθοποιός και χορεύτρια τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι βαρέθηκε να βλέπει το όνομά της να φιγουράρει σε τίτλους.

«Πέρασα δια πυρός και σιδήρου με τη διαδικασία του να εκτίθεμαι. Ήρθε μία στιγμή στη ζωή μου που βρέθηκα στην ανάγκη να μιλήσω για κάποιες τοξικότητες. Κάπως με κούρασε και η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα.

Οι δημοσιογράφοι με όλο αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια με στήριξαν. Δεν ένιωσα ασχήμια από μέρους τους. Περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές κάνουν “κουτσομπολιό”, δεν το κατακρίνω, το δικαιολογώ, το αγαπώ.

Όσο γινόταν χαμός με τον χωρισμό μου (από τον Νίκο Κουρή) εγώ θεώρησα χρέος μου να βοηθήσω ανθρώπους παρά να ασχοληθώ με τη μιζέρια του ποιος, πού και τι. Πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα, στα πράγματα του πάθους, δεν πιστεύω καθόλου στη μιζέρια. Με ενδιαφέρει η ιστορία “εγώ με εμένα”. Είμαι σε μια μεταβατική περίοδο», είπε η Έλενα Τοπαλίδου στην πρωινή εκπομπή του Open.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Έλενα Τοπαλίδου: Αποκαλύπτει για τη συνεργασία της με τον σταρ του Χόλιγουντ, Νίκολας Κέιτζ