Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Μπέλλα, η οποία συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσω της οντισιόν της στο GNTM πριν μερικά χρόνια, ζει και εργάζεται πλέον στο Ντουμπάι γι’αυτό και δεν τη βλέπουμε συχνά σε κοσμικά καλέσματα στην Αθήνα.

Η τελευταία της εμφάνιση θυμίζει έντονα την Kim Kardashian, καθώς το μοντέλο έχει υιοθετήσει τον γνωστό «slim thick» σωματότυπο: λεπτή μέση και έντονες καμπύλες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Bella (@bella_ioanna)

Αυτή η εμφάνιση της Ιωάννας Μπέλλα σχολιάστηκε έντονα καθώς ο σωματότυπός της έχει αλλάξει ριζικά και δεν θυμίζει σε τίποτα το σώμα που είχε στο παρελθόν. Η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους την επικρίνουν.

Σε story που ανέβασε στη γνωστή πλατφόρμα το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» αναφέρει:

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα. Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δεν με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου.

Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα, αν “έβαλα” ή “έβγαλα” κάτι, είναι bullying.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του – με όποιον τρόπο θέλει.

Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα Κι αυτό είναι επιλογή μου.

Σεβαστείτε το».

