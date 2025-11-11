Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ιωάννα Τούνη μία ημέρα μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κατά την οποία μίλησε για όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Χθες ξεκίνησε επιτέλους το δικαστήριο που προσμονώ και περιμένω με αγωνία από το 2017! Μετά από αναβολές, οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν. Όμως, αντί για μια στάλα μεταμέλειας, είχαν το θράσος να δηλώσουν πως εκείνοι είναι τα “θύματα”… Τα “θύματα” του διασυρμού, που εγώ βίωσα.

Της παράνομης μαγνητοσκόπησης, της διάδοσης, της δημόσιας ταπείνωσης, του ψυχικού «βιασμού» & της κατάρρευσης που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό το βίντεο με έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα! Παρόλα αυτά δεν ζητάω εκδίκηση, ζητάω δικαιοσύνη. Ζητάω παραδειγματική τιμωρία! Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα: Ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα και καμία γυναίκα -κανένας άνθρωπος- δεν πρέπει να το βιώσει ποτέ ξανά. Μετά από 8 χρόνια, συνεχίζω να στέκομαι όρθια.

Και αυτή τη φορά, δεν θα σωπάσω. 🤍 #ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα.

